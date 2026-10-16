ResMed Aktie
WKN DE: 895878 / ISIN: US7611521078
|Lukrativer ResMed-Einstieg?
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16.10.2026 16:03:50
S&P 500-Wert ResMed-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ResMed-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades ResMed-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 141,24 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,708 ResMed-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des ResMed-Papiers auf 242,23 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 171,50 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 171,50 USD, was einer positiven Performance von 71,50 Prozent entspricht.
Der ResMed-Wert an der Börse wurde auf 33,17 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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