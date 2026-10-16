ResMed Aktie

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WKN DE: 895878 / ISIN: US7611521078

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Lukrativer ResMed-Einstieg? 16.10.2026 16:03:50

S&P 500-Wert ResMed-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ResMed-Investment von vor 3 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in ResMed-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades ResMed-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 141,24 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,708 ResMed-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des ResMed-Papiers auf 242,23 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 171,50 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 171,50 USD, was einer positiven Performance von 71,50 Prozent entspricht.

Der ResMed-Wert an der Börse wurde auf 33,17 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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