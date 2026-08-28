ResMed Aktie
WKN DE: 895878 / ISIN: US7611521078
|ResMed-Investition
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28.08.2026 16:03:48
S&P 500-Wert ResMed-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ResMed von vor 5 Jahren bedeutet
Die ResMed-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 286,91 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 34,854 ResMed-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 217,21 USD, da sich der Wert eines ResMed-Anteils am 27.08.2026 auf 235,76 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 17,83 Prozent verkleinert.
Zuletzt ergab sich für ResMed eine Börsenbewertung in Höhe von 33,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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