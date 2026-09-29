S&P 500-Wert Robert Half-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Robert Half von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Robert Half-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Robert Half-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Robert Half-Anteile bei 34,28 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Robert Half-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 291,715 Robert Half-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.09.2026 gerechnet (36,76 USD), wäre das Investment nun 10 723,45 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 7,23 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Robert Half belief sich zuletzt auf 3,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at