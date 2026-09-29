Robert Half Aktie

Robert Half für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856701 / ISIN: US7703231032

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 29.09.2026 16:03:48

S&P 500-Wert Robert Half-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Robert Half von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Robert Half-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Robert Half-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Robert Half-Anteile bei 34,28 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Robert Half-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 291,715 Robert Half-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.09.2026 gerechnet (36,76 USD), wäre das Investment nun 10 723,45 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 7,23 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Robert Half belief sich zuletzt auf 3,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Robert Half

mehr Nachrichten

Analysen zu Robert Half

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Robert Half 32,09 -0,19% Robert Half

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich tief im Minus -- DAX letztlich wenig verändert -- Börsen in Asien schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich tiefer. Am deutschen Aktienmarkt war ein knappes Plus zu sehen. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag auf unsicherem Terrain. Anleger in Asien waren mehrheitlich in Verkauflaune.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen