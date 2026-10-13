Robert Half Aktie

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WKN: 856701 / ISIN: US7703231032

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Robert Half-Anlage 13.10.2026 16:03:59

S&P 500-Wert Robert Half-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Robert Half von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Robert Half-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Robert Half-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Robert Half-Papier an diesem Tag 105,82 USD wert. Bei einem Robert Half-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,450 Robert Half-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Robert Half-Anteile wären am 12.10.2026 325,08 USD wert, da der Schlussstand 34,40 USD betrug. Das entspricht einer Einbuße um 67,49 Prozent.

Am Markt war Robert Half jüngst 3,47 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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