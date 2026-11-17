Robert Half Aktie
WKN: 856701 / ISIN: US7703231032
|Frühe Investition
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17.11.2026 16:03:45
S&P 500-Wert Robert Half-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Robert Half von vor 10 Jahren angefallen
Am 17.11.2016 wurde die Robert Half-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Robert Half-Aktie betrug an diesem Tag 44,95 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Robert Half-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,225 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 94,33 USD, da sich der Wert eines Robert Half-Anteils am 16.11.2026 auf 42,40 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -5,67 Prozent.
Insgesamt war Robert Half zuletzt 4,29 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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