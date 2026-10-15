Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
|Rentable Robinhood-Anlage?
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15.10.2026 16:03:55
S&P 500-Wert Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Robinhood von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Robinhood-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 9,14 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Robinhood-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 10,941 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 105,91 USD, da sich der Wert eines Robinhood-Anteils am 14.10.2026 auf 101,08 USD belief. Mit einer Performance von +1 005,91 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Robinhood eine Börsenbewertung in Höhe von 99,49 Mrd. USD. Am 29.07.2021 wurden Robinhood-Papiere zum ersten Mal an der Börse NAS gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Robinhood-Anteils auf 38,00 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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