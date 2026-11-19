Die Robinhood-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Robinhood-Aktie bei 28,99 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Robinhood-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 344,947 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 18.11.2026 23 859,95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 69,17 USD belief. Mit einer Performance von +138,60 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Robinhood wurde jüngst mit einem Börsenwert von 62,41 Mrd. USD gelistet. Der erste Handelstag der Robinhood-Aktie an der Börse NAS war der 29.07.2021. Der Erstkurs des Robinhood-Anteils belief sich damals auf 38,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at