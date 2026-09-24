S&P 500-Wert Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Robinhood von vor 5 Jahren abgeworfen

Robinhood-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Robinhood-Papiers betrug an diesem Tag 44,91 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Robinhood-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,227 Robinhood-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 23.09.2026 273,21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 122,70 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 173,21 Prozent vermehrt.

Robinhood war somit zuletzt am Markt 111,61 Mrd. USD wert. Die Robinhood-Aktie wurde am 29.07.2021 an der Börse NAS zum ersten Mal gehandelt. Die Robinhood-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 38,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at