S&P 500-Wert Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Robinhood-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Robinhood-Aktie Investoren gebracht.

Die Robinhood-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Robinhood-Aktie betrug an diesem Tag 46,87 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 213,356 Robinhood-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.08.2026 gerechnet (108,54 USD), wäre die Investition nun 23 157,67 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 131,58 Prozent.

Robinhood erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 100,78 Mrd. USD. Die Robinhood-Aktie wurde am 29.07.2021 an der Börse NAS erstmalig gehandelt. Das Robinhood-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 38,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at