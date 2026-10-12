Rockwell Automation Aktie

Rockwell Automation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 903978 / ISIN: US7739031091

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Lohnende Rockwell Automation-Investition? 12.10.2026 16:03:50

S&P 500-Wert Rockwell Automation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rockwell Automation-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Rockwell Automation-Aktien gewesen.

Das Rockwell Automation-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Rockwell Automation-Papier bei 116,27 USD. Bei einem Rockwell Automation-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 86,007 Rockwell Automation-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 432,59 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 37 205,64 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 272,06 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Rockwell Automation bezifferte sich zuletzt auf 47,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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