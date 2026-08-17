Rockwell Automation Aktie

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WKN: 903978 / ISIN: US7739031091

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Performance unter der Lupe 17.08.2026 16:03:30

S&P 500-Wert Rockwell Automation-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rockwell Automation von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Rockwell Automation eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 17.08.2016 wurde das Rockwell Automation-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Rockwell Automation-Anteile an diesem Tag bei 118,95 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Rockwell Automation-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,841 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 377,78 USD, da sich der Wert eines Rockwell Automation-Anteils am 14.08.2026 auf 449,37 USD belief. Mit einer Performance von +277,78 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Rockwell Automation war somit zuletzt am Markt 49,93 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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