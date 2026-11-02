S&P 500-Wert Rockwell Automation-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rockwell Automation von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Rockwell Automation-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die Rockwell Automation-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 343,41 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 29,120 Rockwell Automation-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 436,20 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 702,02 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,02 Prozent vermehrt.

Alle Rockwell Automation-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 48,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at