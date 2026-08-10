Rockwell Automation Aktie
WKN: 903978 / ISIN: US7739031091
|Rockwell Automation-Anlage unter der Lupe
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10.08.2026 16:03:46
S&P 500-Wert Rockwell Automation-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rockwell Automation von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Rockwell Automation-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 318,41 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 31,406 Rockwell Automation-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Rockwell Automation-Aktie auf 441,04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 851,32 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38,51 Prozent vermehrt.
Alle Rockwell Automation-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 48,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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