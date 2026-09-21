S&P 500-Wert Rockwell Automation-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rockwell Automation-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Rockwell Automation eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 21.09.2025 wurde die Rockwell Automation-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 347,82 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 28,751 Rockwell Automation-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 18.09.2026 auf 415,62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 949,28 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 19,49 Prozent angewachsen.

Rockwell Automation war somit zuletzt am Markt 46,13 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at