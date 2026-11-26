Bei einem frühen Investment in Rollins-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 26.11.2021 wurden Rollins-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 35,46 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Rollins-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,820 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 38,45 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 108,43 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 8,43 Prozent.

Alle Rollins-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at