S&P 500-Wert Rollins-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rollins-Investment von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Rollins eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Rollins-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 39,37 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Rollins-Aktie investierten, hätten nun 254,001 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 321,82 USD, da sich der Wert eines Rollins-Papiers am 26.08.2026 auf 36,70 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 6,78 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Rollins einen Börsenwert von 17,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at