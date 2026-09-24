S&P 500-Wert Rollins-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rollins von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Rollins-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurde das Rollins-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Rollins-Papier bei 37,43 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Rollins-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,672 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Rollins-Anteile wären am 23.09.2026 86,80 USD wert, da der Schlussstand 32,49 USD betrug. Das entspricht einer Einbuße um 13,20 Prozent.

Rollins war somit zuletzt am Markt 15,80 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at