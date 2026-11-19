Das wäre der Verlust bei einem frühen Rollins-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Rollins-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 39,44 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Rollins-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 253,550 Rollins-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2026 auf 37,70 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 558,82 USD wert. Damit wäre die Investition 4,41 Prozent weniger wert.

Jüngst verzeichnete Rollins eine Marktkapitalisierung von 18,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at