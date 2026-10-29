S&P 500-Wert Rollins-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rollins-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Rollins eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Das Rollins-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Rollins-Aktie bei 35,23 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Rollins-Aktie investiert, befänden sich nun 283,849 Rollins-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Rollins-Papiere wären am 28.10.2026 9 508,94 USD wert, da der Schlussstand 33,50 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 4,91 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Rollins bezifferte sich zuletzt auf 16,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at