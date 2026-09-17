Rollins Aktie
WKN: 859002 / ISIN: US7757111049
|Rentable Rollins-Anlage?
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17.09.2026 16:03:47
S&P 500-Wert Rollins-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Rollins von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Rollins-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 56,14 USD wert. Bei einem Rollins-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 178,126 Rollins-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 972,57 USD, da sich der Wert eines Rollins-Papiers am 16.09.2026 auf 33,53 USD belief. Damit wäre die Investition 40,27 Prozent weniger wert.
Am Markt war Rollins jüngst 16,26 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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