S&P 500-Wert Roper Technolgies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Roper Technolgies-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Roper Technolgies-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Roper Technolgies-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 444,48 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Roper Technolgies-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,250 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 05.11.2026 1 104,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 490,96 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 10,46 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Roper Technolgies eine Börsenbewertung in Höhe von 48,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at