S&P 500-Wert Roper Technolgies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Roper Technolgies-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Roper Technolgies-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die Roper Technolgies-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 518,07 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,193 Roper Technolgies-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 70,31 USD, da sich der Wert eines Roper Technolgies-Anteils am 08.10.2026 auf 364,23 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 29,69 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Roper Technolgies bezifferte sich zuletzt auf 35,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at