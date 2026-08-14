S&P 500-Wert Roper Technolgies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Roper Technolgies von vor einem Jahr angefallen

Anleger, die vor Jahren in Roper Technolgies-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das Roper Technolgies-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Roper Technolgies-Anteile an diesem Tag 524,96 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Roper Technolgies-Aktie investiert hat, hat nun 1,905 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.08.2026 gerechnet (397,50 USD), wäre das Investment nun 757,20 USD wert. Mit einer Performance von -24,28 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte Roper Technolgies einen Börsenwert von 39,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at