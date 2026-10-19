Royal Caribbean Cruises Aktie

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WKN: 886286 / ISIN: LR0008862868

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Royal Caribbean Cruises-Performance im Blick 19.10.2026 16:03:44

S&P 500-Wert Royal Caribbean Cruises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Royal Caribbean Cruises von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Royal Caribbean Cruises gewesen.

Am 19.10.2021 wurde das Royal Caribbean Cruises-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 84,47 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,184 Royal Caribbean Cruises-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 328,73 USD, da sich der Wert eines Royal Caribbean Cruises-Papiers am 16.10.2026 auf 277,68 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 228,73 Prozent angewachsen.

Am Markt war Royal Caribbean Cruises jüngst 74,26 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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