Royal Caribbean Cruises Aktie
WKN: 886286 / ISIN: LR0008862868
|Royal Caribbean Cruises-Performance im Blick
|
19.10.2026 16:03:44
S&P 500-Wert Royal Caribbean Cruises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Royal Caribbean Cruises von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 19.10.2021 wurde das Royal Caribbean Cruises-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 84,47 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,184 Royal Caribbean Cruises-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 328,73 USD, da sich der Wert eines Royal Caribbean Cruises-Papiers am 16.10.2026 auf 277,68 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 228,73 Prozent angewachsen.
Am Markt war Royal Caribbean Cruises jüngst 74,26 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Royal Caribbean Cruises Ltd.
Analysen zu Royal Caribbean Cruises Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Royal Caribbean Cruises Ltd.
|250,00
|1,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street geht es nach oben. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.