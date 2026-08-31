S&P 500-Wert Royal Caribbean Cruises-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Royal Caribbean Cruises von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Royal Caribbean Cruises-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die Royal Caribbean Cruises-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Royal Caribbean Cruises-Anteile an diesem Tag 71,11 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 140,627 Royal Caribbean Cruises-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Royal Caribbean Cruises-Papiers auf 279,41 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 39 292,65 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 292,93 Prozent.

Der Marktwert von Royal Caribbean Cruises betrug jüngst 75,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at