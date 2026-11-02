Royal Caribbean Cruises Aktie
WKN: 886286 / ISIN: LR0008862868
|Royal Caribbean Cruises-Investition im Blick
|
02.11.2026 16:03:44
S&P 500-Wert Royal Caribbean Cruises-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Royal Caribbean Cruises von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Royal Caribbean Cruises-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 286,83 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Royal Caribbean Cruises-Aktie investiert hat, hat nun 34,864 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 30.10.2026 10 709,48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 307,18 USD belief. Damit wäre die Investition 7,09 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Royal Caribbean Cruises belief sich zuletzt auf 82,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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