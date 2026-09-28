S&P 500-Wert Royal Caribbean Cruises-Aktie: So viel hätte eine Investition in Royal Caribbean Cruises von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Royal Caribbean Cruises-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Royal Caribbean Cruises-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Royal Caribbean Cruises-Papiers betrug an diesem Tag 74,21 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Royal Caribbean Cruises-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,348 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 25.09.2026 327,04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 242,70 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 227,04 Prozent angezogen.

Royal Caribbean Cruises erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 64,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at