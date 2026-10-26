Royal Caribbean Cruises Aktie
WKN: 886286 / ISIN: LR0008862868
|Langfristige Anlage
|
26.10.2026 16:04:07
S&P 500-Wert Royal Caribbean Cruises-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Royal Caribbean Cruises von vor 10 Jahren verdient
Royal Caribbean Cruises-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Royal Caribbean Cruises-Aktie an diesem Tag bei 69,90 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Royal Caribbean Cruises-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 14,306 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 23.10.2026 3 955,36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 276,48 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 295,54 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Royal Caribbean Cruises betrug jüngst 73,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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