S&P 500-Wert S&P Global-Aktie: So viel hätten Anleger an einem S&P Global-Investment von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die S&P Global-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurden S&P Global-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 123,27 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die S&P Global-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 8,112 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der S&P Global-Aktie auf 406,76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 299,75 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 229,97 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte S&P Global einen Börsenwert von 121,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at