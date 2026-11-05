S&P 500-Wert S&P Global-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in S&P Global von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die S&P Global-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem S&P Global-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 460,29 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 21,725 S&P Global-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2026 auf 481,69 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 464,92 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +4,65 Prozent.

Der Marktwert von S&P Global betrug jüngst 134,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at