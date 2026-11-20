Sandisk Aktie
WKN DE: A411ZM / ISIN: US80004C2008
|Sandisk-Performance im Blick
|
20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Wert Sandisk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sandisk von vor einem Jahr eingefahren
Am 20.11.2025 wurde die Sandisk-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 195,96 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 51,031 Sandisk-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 38 536,44 USD, da sich der Wert einer Sandisk-Aktie am 19.11.2026 auf 755,16 USD belief. Mit einer Performance von +285,36 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Sandisk erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 110,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sandisk Corp
|
20.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 letztendlich tief im Minus (finanzen.at)
|
20.11.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100-Börsianer nehmen zum Handelsende Reißaus (finanzen.at)
|
20.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
20.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Nachmittag (finanzen.at)
|
20.11.26
|NASDAQ 100 aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
|
20.11.26
|Schwacher Handel: S&P 500 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
20.11.26
|S&P 500-Wert Sandisk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sandisk von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
20.11.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
Analysen zu Sandisk Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sandisk Corp
|73,00
|-89,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.