Vor Jahren in Sandisk eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 20.11.2025 wurde die Sandisk-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 195,96 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 51,031 Sandisk-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 38 536,44 USD, da sich der Wert einer Sandisk-Aktie am 19.11.2026 auf 755,16 USD belief. Mit einer Performance von +285,36 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Sandisk erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 110,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at