S&P 500-Wert Sandisk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sandisk von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sandisk-Aktie Anlegern gebracht.

Die Sandisk-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Sandisk-Aktie an diesem Tag 167,05 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Sandisk-Aktie investiert hat, hat nun 5,986 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 22.10.2026 auf 1 260,93 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 548,22 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 7 548,22 USD, was einer positiven Performance von 654,82 Prozent entspricht.

Sandisk erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 199,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at