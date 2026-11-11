S&P 500-Wert SBA Communications REIT (A)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SBA Communications REIT (A)-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurde das SBA Communications REIT (A)-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das SBA Communications REIT (A)-Papier an diesem Tag 342,93 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 29,160 SBA Communications REIT (A)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der SBA Communications REIT (A)-Aktie auf 191,43 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 582,19 USD wert. Mit einer Performance von -44,18 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am Markt war SBA Communications REIT (A) jüngst 19,76 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at