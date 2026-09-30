S&P 500-Wert SBA Communications REIT (A)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SBA Communications REIT (A) von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die SBA Communications REIT (A)-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das SBA Communications REIT (A)-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 193,35 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 51,720 SBA Communications REIT (A)-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 29.09.2026 auf 162,81 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 420,48 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 15,80 Prozent vermindert.

Insgesamt war SBA Communications REIT (A) zuletzt 17,35 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at