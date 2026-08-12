SBA Communications REIT Aktie
WKN DE: A2DKP8 / ISIN: US78410G1040
|Rentables SBA Communications REIT (A)-Investment?
|
12.08.2026 16:04:17
S&P 500-Wert SBA Communications REIT (A)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SBA Communications REIT (A) von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurden SBA Communications REIT (A)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die SBA Communications REIT (A)-Aktie 230,06 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die SBA Communications REIT (A)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,347 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 790,97 USD, da sich der Wert eines SBA Communications REIT (A)-Papiers am 11.08.2026 auf 181,97 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 20,90 Prozent verkleinert.
Insgesamt war SBA Communications REIT (A) zuletzt 19,23 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SBA Communications REIT (A)
Analysen zu SBA Communications REIT (A)
Aktien in diesem Artikel
|SBA Communications REIT (A)
|160,00
|-0,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende freundlich präsentieren. Der deutsche Leitindex wird mit Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer.