S&P 500-Wert SBA Communications REIT (A)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SBA Communications REIT (A) von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in SBA Communications REIT (A)-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurden SBA Communications REIT (A)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die SBA Communications REIT (A)-Aktie 230,06 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die SBA Communications REIT (A)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,347 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 790,97 USD, da sich der Wert eines SBA Communications REIT (A)-Papiers am 11.08.2026 auf 181,97 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 20,90 Prozent verkleinert.

Insgesamt war SBA Communications REIT (A) zuletzt 19,23 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at