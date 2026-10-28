S&P 500-Wert SBA Communications REIT (A)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SBA Communications REIT (A) von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SBA Communications REIT (A)-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem SBA Communications REIT (A)-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 193,40 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die SBA Communications REIT (A)-Aktie investiert, befänden sich nun 0,517 SBA Communications REIT (A)-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 95,26 USD, da sich der Wert eines SBA Communications REIT (A)-Papiers am 27.10.2026 auf 184,24 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4,74 Prozent verringert.

Der Marktwert von SBA Communications REIT (A) betrug jüngst 19,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at