S&P 500-Wert SBA Communications REIT (A)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SBA Communications REIT (A) von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit SBA Communications REIT (A)-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 216,92 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die SBA Communications REIT (A)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 46,100 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 08.09.2026 auf 188,69 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 698,60 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 13,01 Prozent vermindert.

SBA Communications REIT (A) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 20,11 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at