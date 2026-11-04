SBA Communications REIT Aktie

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WKN DE: A2DKP8 / ISIN: US78410G1040

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Rentable SBA Communications REIT (A)-Anlage? 04.11.2026 16:03:36

S&P 500-Wert SBA Communications REIT (A)-Aktie: So viel Verlust hätte eine SBA Communications REIT (A)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in SBA Communications REIT (A)-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

SBA Communications REIT (A)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 227,09 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die SBA Communications REIT (A)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,404 SBA Communications REIT (A)-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (184,69 USD), wäre die Investition nun 813,29 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18,67 Prozent verringert.

Der SBA Communications REIT (A)-Wert an der Börse wurde auf 19,63 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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