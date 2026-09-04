S&P 500-Wert Schlumberger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schlumberger von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Schlumberger-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde die Schlumberger-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Schlumberger-Anteile bei 28,09 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Schlumberger-Aktie investiert hätte, hätte er nun 355,999 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 57,41 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 437,88 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 104,38 Prozent angewachsen.

Schlumberger wurde am Markt mit 86,12 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at