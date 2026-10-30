S&P 500-Wert Schlumberger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schlumberger von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Schlumberger gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Schlumberger-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 32,26 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Schlumberger-Aktie investierten, hätten nun 30,998 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 668,01 USD, da sich der Wert eines Schlumberger-Papiers am 29.10.2026 auf 53,81 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 668,01 USD, was einer positiven Performance von 66,80 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Schlumberger bezifferte sich zuletzt auf 79,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at