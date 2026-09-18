Schlumberger Aktie

Schlumberger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853390 / ISIN: AN8068571086

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Schlumberger-Anlage? 18.09.2026 16:03:47

S&P 500-Wert Schlumberger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Schlumberger von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Schlumberger-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Schlumberger-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Schlumberger-Papier bei 34,74 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 28,785 Schlumberger-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 17.09.2026 auf 52,08 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 499,14 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 49,91 Prozent.

Der Börsenwert von Schlumberger belief sich zuletzt auf 77,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Schlumberger N.V. (Ltd.)

mehr Nachrichten

Analysen zu Schlumberger N.V. (Ltd.)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Schlumberger N.V. (Ltd.) 44,41 -2,25% Schlumberger N.V. (Ltd.)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:57 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:22 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen