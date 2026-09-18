Schlumberger Aktie
WKN: 853390 / ISIN: AN8068571086
|Rentable Schlumberger-Anlage?
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18.09.2026 16:03:47
S&P 500-Wert Schlumberger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Schlumberger von vor einem Jahr abgeworfen
Schlumberger-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Schlumberger-Papier bei 34,74 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 28,785 Schlumberger-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 17.09.2026 auf 52,08 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 499,14 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 49,91 Prozent.
Der Börsenwert von Schlumberger belief sich zuletzt auf 77,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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