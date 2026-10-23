Schlumberger Aktie

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WKN: 853390 / ISIN: AN8068571086

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Schlumberger-Performance 23.10.2026 16:03:48

S&P 500-Wert Schlumberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schlumberger von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Schlumberger eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 23.10.2023 wurde das Schlumberger-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Schlumberger-Aktie an diesem Tag bei 58,84 USD. Bei einem Schlumberger-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,700 Schlumberger-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 84,21 USD, da sich der Wert einer Schlumberger-Aktie am 22.10.2026 auf 49,55 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 15,79 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Schlumberger eine Börsenbewertung in Höhe von 75,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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