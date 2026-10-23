Schlumberger Aktie
WKN: 853390 / ISIN: AN8068571086
|Schlumberger-Performance
|
23.10.2026 16:03:48
S&P 500-Wert Schlumberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schlumberger von vor 3 Jahren eingebracht
Am 23.10.2023 wurde das Schlumberger-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Schlumberger-Aktie an diesem Tag bei 58,84 USD. Bei einem Schlumberger-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,700 Schlumberger-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 84,21 USD, da sich der Wert einer Schlumberger-Aktie am 22.10.2026 auf 49,55 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 15,79 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Schlumberger eine Börsenbewertung in Höhe von 75,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Schlumberger N.V. (Ltd.)
|
23.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 beendet den Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
23.10.26
|Handel in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 schwächelt mittags (finanzen.at)
|
23.10.26
|S&P 500-Wert Schlumberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schlumberger von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
22.10.26
|Ausblick: Schlumberger zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.10.26
|S&P 500-Papier Schlumberger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schlumberger von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
09.10.26
|S&P 500-Papier Schlumberger-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schlumberger von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
08.10.26
|Erste Schätzungen: Schlumberger mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Schlumberger N.V. (Ltd.)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Schlumberger N.V. (Ltd.)
|47,28
|6,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.