S&P 500-Wert Seagate Technology-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Seagate Technology-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Seagate Technology am 24.10.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 2,94 USD auszuschütten. Im Vorjahresvergleich wurde die Dividende somit um 2,80 Prozent angehoben. 634,00 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Damit wurde das Niveau der Seagate Technology-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 5,67 Prozent nach oben angepasst.

Veränderung der Dividendenrendite

Der Seagate Technology-Anteilsschein wird am heutigen Montag mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Seagate Technology-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Auszahlung der Aktionärsvergütung an die Seagate Technology-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2026 verzeichnet der Seagate Technology-Titel eine Dividendenrendite von 0,36 Prozent. Damit wurde die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr geschmälert, damals betrug sie noch 2,02 Prozent.

Seagate Technology-Aktienkurs vs. tatsächliche Rendite

Innerhalb von 1 Jahr blieb der Seagate Technology-Aktienkurs im -Handel konstant. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) und der Seagate Technology-Kurs weisen für den Zeitraum eine nahezu identische Performance auf.

Dividendenschätzung von Seagate Technology

Für 2027 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 3,04 USD. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 0,48 Prozent anziehen.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Aktie Seagate Technology

Die Dividenden-Aktie Seagate Technology gehört dem S&P 500 an und ist an der Börse aktuell 143,420 Mrd. USD wert. Seagate Technology verfügt über ein KGV von aktuell 58,99. Im Jahr 2026 erwirtschaftete Seagate Technology einen Umsatz von 12,195 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 13,90 USD.

Redaktion finanzen.at