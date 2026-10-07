Sempra Aktie

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WKN: 915266 / ISIN: US8168511090

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Lukrative Sempra-Investition? 07.10.2026 16:03:41

S&P 500-Wert Sempra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sempra von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sempra-Aktie gebracht.

Am 07.10.2023 wurden Sempra-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 67,13 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,896 Sempra-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2026 auf 79,97 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 191,27 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 19,13 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Sempra belief sich zuletzt auf 50,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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