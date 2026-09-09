S&P 500-Wert Sempra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sempra-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sempra-Aktie Investoren gebracht.

Am 09.09.2023 wurde die Sempra-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 71,25 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,404 Sempra-Aktien. Die gehaltenen Sempra-Aktien wären am 08.09.2026 119,96 USD wert, da der Schlussstand 85,47 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 119,96 USD entspricht einer Performance von +19,96 Prozent.

Sempra markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 54,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at