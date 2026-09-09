Sempra Aktie
WKN: 915266 / ISIN: US8168511090
|Performance im Blick
|
09.09.2026 16:04:00
S&P 500-Wert Sempra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sempra-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 09.09.2023 wurde die Sempra-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 71,25 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,404 Sempra-Aktien. Die gehaltenen Sempra-Aktien wären am 08.09.2026 119,96 USD wert, da der Schlussstand 85,47 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 119,96 USD entspricht einer Performance von +19,96 Prozent.
Sempra markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 54,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sempra
|
09.09.26
|S&P 500-Wert Sempra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sempra-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.09.26
|S&P 500-Wert Sempra-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sempra von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
31.08.26
|Verluste in New York: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
26.08.26
|S&P 500-Titel Sempra-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sempra von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
21.08.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
21.08.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
21.08.26
|Aufschläge in New York: Das macht der S&P 500 mittags (finanzen.at)
|
19.08.26
|S&P 500-Papier Sempra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sempra-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Sempra
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sempra
|72,88
|-0,30%