S&P 500-Wert Sempra-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sempra-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Sempra eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Sempra-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 67,56 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Sempra-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 14,802 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.09.2026 gerechnet (81,20 USD), wäre die Investition nun 1 201,89 USD wert. Damit wäre die Investition um 20,19 Prozent gestiegen.

Alle Sempra-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 54,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at