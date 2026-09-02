S&P 500-Wert Sempra-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sempra von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Sempra-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Sempra-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Sempra-Anteile bei 82,89 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 120,642 Sempra-Anteilen. Die gehaltenen Sempra-Aktien wären am 01.09.2026 10 165,28 USD wert, da der Schlussstand 84,26 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1,65 Prozent angezogen.

Der Sempra-Wert an der Börse wurde auf 53,54 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at