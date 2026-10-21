S&P 500-Wert Sempra-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sempra von vor 10 Jahren verdient

Am 21.10.2016 wurde das Sempra-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Sempra-Papier an diesem Tag 52,43 USD wert. Bei einem Sempra-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,907 Sempra-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 20.10.2026 auf 82,81 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 157,96 USD wert. Mit einer Performance von +57,96 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Sempra wurde jüngst mit einem Börsenwert von 53,49 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at