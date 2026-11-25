Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Sempra-Aktie statt. Der Schlusskurs der Sempra-Anteile betrug an diesem Tag 92,47 USD. Bei einem Sempra-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 108,143 Sempra-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 517,36 USD, da sich der Wert eines Sempra-Anteils am 24.11.2026 auf 78,76 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,83 Prozent verringert.

Der Marktwert von Sempra betrug jüngst 50,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at