S&P 500-Wert Sempra Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sempra Energy von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurde das Sempra Energy-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 82,37 USD. Bei einem Sempra Energy-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,140 Sempra Energy-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 051,96 USD, da sich der Wert eines Sempra Energy-Anteils am 04.08.2026 auf 86,65 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 5,20 Prozent.

Insgesamt war Sempra Energy zuletzt 57,35 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at